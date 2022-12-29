Клишас оценил идею конфискации имущества уехавших из России граждан

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Андрей Клишас заявил, что не получится конфисковать имущество сбежавших из России граждан и пустить его на нужды спецоперации, поскольку такие меры противоречат Конституции РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо", – говорится в его публикации.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков предложил через суд конфисковать имущество некоторых уехавших из страны граждан и пустить его на нужды спецоперации. Также он подчеркнул, что "поливание своей Родины грязью" должно подвергаться порицанию как в обществе, так и со стороны государства.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что покинувших Россию граждан следует не пускать обратно "до конца их дней", поскольку они являются предателями. Также, по его словам, их следует полностью лишить источников доходов в РФ.

Он заявил, что допуск данной категории граждан на российскую территорию должен быть возможен только в случае их публичного и недвусмысленного раскаяния.

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