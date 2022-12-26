В Госдуме не исключили отмену льгот для уехавших из России самозанятых

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Замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что россиянам, уехавшим из страны, могут запретить работать удаленно в качестве самозанятых. По его словам, индивидуальных предпринимателей (ИП) могут лишить определенных преференций. Об этом пишет "Интерфакс".

"Для самозанятых, для ИП в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4–6%. Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить", – отметил он.

Парламентарий объяснил, что гражданам, покинувшим страну, придется заключать трудовой договор, в результате чего увеличится их налог, или оформлять ИП без права на налоговые льготы.

По мнению Исаева, налог должен быть равен тому, который предусмотрен для сотрудников, работающих по трудовому договору. В противном случае появится много желающих перейти на гражданско-правовой договор.

Он уточнил, что эти правила будут действовать в отношении тех, кто уехал, но еще остается налоговым резидентом РФ.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что нужно отменить преференции для покинувших Россию и ввести повышенную ставку налогообложения. Он добавил, что уже ведется работа над соответствующими изменениями в законодательство.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что для покинувших РФ после начала частичной мобилизации и продолжающих работать на отечественные компании дистанционно, могут быть распространены ограничения. По его словам, для сотрудников компаний могут установить запрет на удаленную работу. Помимо этого, Клишас призвал не пытаться вернуть покинувших Россию.

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала нецелесообразным составление перечня профессий, представители которых не смогут работать удаленно, находясь за рубежом.



В Госдуме предложили повысить налоги и отменить льготы для уехавших из России

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