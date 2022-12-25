В Совфеде оценили идею повысить налоги для уехавших россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении повышенной ставке налогообложения для граждан, которые уехали из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соответствующий закон может быть принят оперативно в случае консенсуса по данному вопросу.

Цеков отметил, что полностью поддерживает эту инициативу.

"Сбежать за границу, но продолжать при этом пользоваться благами, которые дает российское государство, в корне неправильно. Те, кто сбежал, должен вносить свой вклад в, скажем так, развитие экономического благосостояния государства", – заявил сенатор.

Ранее Володин заявил, что нужно отменить преференции для покинувших Россию и ввести повышенную ставку налогообложения. По его словам, уже ведется работа над соответствующими изменениями в законодательство.

До этого, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для покинувших РФ после начала частичной мобилизации и продолжающих работать на отечественные компании дистанционно, могут быть распространены ограничения.

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