В России могут повысить налоги для уехавших россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно отменить преференции для покинувших Россию и ввести повышенную ставку налогообложения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Правильно преференции для покинувших РФ отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения", – написал он.

Володин добавил, что уже ведется работа над соответствующими изменениями в законодательство.

Ранее, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для покинувших РФ после начала частичной мобилизации и продолжающих работать на отечественные компании дистанционно, могут быть распространены ограничения. Для сотрудников компаний могут установить запрет на удаленную работу. Помимо этого, Клишас призвал не пытаться вернуть покинувших Россию.



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