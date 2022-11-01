01 ноября, 18:43Общество
В ГД заявили, что вопрос ответственности за уклонение от мобилизации утратил актуальность
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Идея о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации утратила свою актуальность и больше не рассматривается Госдумой. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев пояснили, что данная инициатива рассматривалась в самом начале мобилизации для уравнения ответственности за уклонение между призывниками и мобилизованными.
"На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность", – говорится в сообщении.
Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. Он заявил о выполнении задачи о призыве 300 тысяч граждан. По его словам, средний возраст мобилизованных составил 35 лет.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже рассказал, что указ Владимира Путина о завершении мобилизации в стране не требуется. Он пояснил, что к такому выводу пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.
Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!