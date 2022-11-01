Шойгу сообщил об отправке 87 тысяч мобилизованных в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в зону специальной военной операции на Украине были отправлены 87 тысяч человек.

"В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлены 87 тысяч человек", – цитирует Шойгу RT.

Как уточнил министр обороны, к работе с призванными в рамках частичной мобилизации были привлечены около 3 тысяч инструкторов.

План по частичной мобилизации был выполнен, на военную службу призвали 300 тысяч мужчин, несмотря на недостатки, которые наблюдались в работе военкомов на начальном этапе, сообщил Шойгу.

"Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных", – заявил министр обороны.

31 октября Шойгу сообщил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. С заявлением он обратился к Владимиру Путину.

Указа о завершении частичной мобилизации в России от президента страны не было. Как сообщил Владимир Путин, он обсудит необходимость указа со специалистами юридической сферы.

Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что для завершения частичной мобилизации в РФ не требуется указа президента страны.



Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в РФ

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