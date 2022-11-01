В РФ более 22 тыс раз обжаловали через госуслуги повестки по мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За весь период работы сервиса граждане России подали через портал "Госуслуги" более 22 тысяч заявлений по обжалованию повесток по призыву в рамках частичной мобилизации. Информацией об этом поделился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"За этот же период (за последнюю неделю) на портал "Госуслуги" поступило около 2 тысяч обращений по обжалованию призыва по частичной мобилизации", – цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам председателя правительства РФ, специалисты сервиса отрабатывают заявки в 96%.

Ранее в Минобороны рассказали о прекращении мероприятий по частичной мобилизации в России. В государстве завершилось вручение повесток.

Уточняется, что личному составу военкоматов, который задействован в рамках частичной мобилизации, следует вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме с 31 октября.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. Он подчеркнул, что призванные граждане должны будут пройти дополнительную подготовку.

Новости часа: в РФ завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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