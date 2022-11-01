Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В указе Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет необходимости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, к подобному заключению пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.

"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем – указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в военкоматы были отправлены сообщения насчет остановки мобилизации. Он также добавил, что указ о старте частичной мобилизации от 21 сентября выполнен.

Ранее Владимир Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ. При этом он подчеркнул, что мобилизация завершена, "точка поставлена". Российский лидер добавил, что 260 тысяч из мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России 28 октября. Руководитель ведомства добавил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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