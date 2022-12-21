В Совфеде призвали запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает нецелесообразным составление перечня профессий, представители которых не смогут работать удаленно, находясь за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что поддерживает идею ограничения удаленной работы для налоговых нерезидентов, однако считает необходимым подойти к ее реализации с предельной аккуратностью. Законопроект об ограничениях для налоговых нерезидентов не несет никакой дискриминации, подчеркнула Матвиенко.

"Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке", – заявила она.

Спикер верхней палаты парламента предложила создать реестр компаний с доступом к персональным данным, которые влияют на безопасность. Их сотрудникам, по ее словам, необходимо запретить удаленный формат работы из других государств.

Ранее замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что кабмин будет определять специальности, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей. По его словам, соответствующие поправки уже подготовлены.

Парламентарий сообщил, что таким образом налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.

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