19 декабря, 19:44Общество
В РФ могут запретить нерезидентам удаленные трудовые договоры по ряду направлений
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в кабмине будут определять специальности, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий сообщил, что подготовлены поправки в законодательство, запрещающие налоговым нерезидентам РФ заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.
"Речь идет о том, что не будет допускаться заключение договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к трудовому договору для лиц, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ", – заявил депутат.
В декабре стало известно, что в Госдуму планируется внести законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из страны россиян. Об этом заявил соавтор инициативы, член Совета Федерации Андрей Клишас.
В Минцифры возможное введение запрета на удаленную работу из-за границы для россиян на законодательном уровне не поддержали. В ведомстве назвали такую меру фактором снижения темпов развития цифровых платформ и решений.
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