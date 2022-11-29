Мишустин сообщил о продлении программы стимулирования найма на 2023 год

Фото: Агентство "Москва"

Правительство России продлило программу субсидирования найма сотрудников до конца 2023 года, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает RT.

"Прошлой весной по поручению президента для поддержки занятости правительство запустило программу стимулирования найма. Она доказала свою эффективность, поэтому принято решение продлить ее на следующий год", – сказал он.

Ранее кабмин принял решение о расширении программы субсидирования найма на всех безработных россиян в возрасте до 30 лет.

Таким образом, программа будет распространяться на выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей.



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