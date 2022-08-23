Кабмин РФ включил всех безработных до 30 лет в программу субсидирования найма

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Правительство РФ приняло решение о расширении программы субсидирования найма на всех безработных россиян в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

"Раньше компании и организации могли рассчитывать на господдержку при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей", – сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что теперь программа будет охватывать всю молодежь, которая ищет работу. Кроме того, подписанный премьер-министром документ отменил требование о регистрации в статусе безработных россиян, которые в 2022 году были переведены на новое место постоянной работы, но оказались под риском увольнения. К этой категории граждан также относятся те, кто был переведен на неполный рабочий день и отправлен в неоплачиваемый отпуск.

"Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных", – говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что первый платеж компания получит через месяц после трудоустройства гражданина, второй – через три месяца, третий – через полгода.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безработица в настоящий момент держится на исторических минимумах, однако уже этой осенью показатель вырастет. Кроме того, Решетников обратил внимание, что ситуация в экономике складывается лучше, чем ожидалось.