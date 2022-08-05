Минэкономразвития прогнозирует рост безработицы осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безработица в настоящий момент держится на исторических минимумах, однако уже этой осенью показатель вырастет.

"Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях – 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий видим рост неполной занятости. Осенью, думаю, к сожалению отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема", – передает "Интерфакс" его слова.

Кроме того, Решетников обратил внимание, что ситуация в экономике складывается лучше, чем ожидалось. По его словам, "якорем" в июне для экономики оставались сельское хозяйство и добывающая промышленность. В обработке ситуация по-прежнему неравномерная, отметил он. Чуть более уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос.

Он также добавил, что предприятия в нынешних условиях стараются поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость.

Ранее сообщалось, что на столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация. По состоянию на начало июля уровень безработицы снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности.

4 июля в объединенной базе службы занятости было 333,8 тысячи вакансий, то есть на одного официально зарегистрированного безработного предусмотрено порядка 10 предложений для трудоустройства. Больше всего вакансий доступно в оптовой и розничной торговле и в сфере услуг. Всего в Москве сейчас насчитывается 43 компании в простое, в конце мая их было 79.