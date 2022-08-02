Служба занятости поможет найти работу москвичам на открытых отборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице в августе пройдут открытые отборы для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. Мероприятия состоятся на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего за несколько часов жители столицы смогут подобрать постоянную или временную работу в стабильных компаниях, а рекрутеры – подходящих кандидатов. Открытые отборы пройдут 4, 11, 18 и 25 августа.

Директор центра занятости "Моя работа" Андрей Тарасов рассказал, что с весны этого года ведется тесное взаимодействие с крупнейшими западными компаниями, чьи сотрудники оказались под риском увольнения или уже вышли на открытый рынок труда.

Для них, по его словам, был создан кадровый хаб, работающий как маркетплейс. На площадке соединены интересы высвобождаемых сотрудников с потребностями стабильных отечественных работодателей.

"Участниками программы уже стали более 140 надежных, стабильно работающих компаний, проявивших инициативу поддержать горожан в текущей ситуации. Они создали свыше 15 тысяч новых рабочих мест для временной подработки или постоянного трудоустройства", – приводятся в материале слова Тарасова.

Отмечается, что на открытых отборах будут представлены вакансии от ресторанов, "Почты России", Московского метрополитена и центров госуслуг с заработной платой от 27 до 130 тысяч рублей.

Горожанам предложат должности повара, сборщика заказов, оператора связи и другие. Мероприятия пройдут на площадке центра занятости населения "Моя работа", который расположен по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1.

Ранее сообщалось, что на столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация. По состоянию на начало июля уровень безработицы снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности.

4 июля в объединенной базе службы занятости было 333,8 тысячи вакансий, то есть на одного официально зарегистрированного безработного предусмотрено порядка 10 предложений для трудоустройства. Больше всего вакансий доступно в оптовой и розничной торговле и в сфере услуг. Всего в Москве сейчас насчитывается 43 компании в простое, в конце мая их было 79.

