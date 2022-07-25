Кабмин РФ в два раза увеличил период выплат при временной занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 3 до 6 месяцев периода компенсационных выплат системообразующим организациям за создание временных рабочих мест для работников под угрозой увольнения, сообщается на сайте кабмина.
"Благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, быстрее выйти на штатный режим и сохранить коллектив", – отметил глава правительства.
Уточняется, что размер выплаты равен одному МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного сотрудника.
Данная мера была введена правительством в марте 2022 года в качестве меры поддержки работников организаций. Более 25,7 миллиарда рублей было выделено из резервного фонда на эти цели.
Ранее сообщалось, что Минтруд России компенсирует работодателям расходы на частичную оплату труда при временной нетрудоспособности из расчета одного МРОТ на сотрудника.
Это позволит сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы граждан.
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