Число находящихся в простое работников в РФ выросло за неделю до 121,1 тысячи человек

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Число работников предприятий в простое в РФ с 4 по 11 июля увеличилось с 120,6 до 121,1 тысячи человек, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Количество сотрудников на неполной занятости выросло с 128,7 до 134,4 тысячи человек.

По словам вице-премьера, ситуация на рынке труда стабильная, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%. Так, за указанный период количество безработных уменьшилось на 5,6 тысячи – до 681,4 тысячи человек.

Кроме того, свыше 68 тысяч человек приступили к обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", в то время как завершили его более 25 тысяч.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в мае снизился до исторического минимума – 3,9%. В апреле этот показатель достигал 4%.

По данным Росстата, в мае число безработных граждан старше 15 лет составило 2,9 миллиона человек. При этом к концу месяца в органах службы занятости стояли на учете 0,9 миллиона россиян, из них 0,7 миллиона имели статус безработного, 0,5 миллиона получали пособие.

