Впервые в истории современной России зафиксирована июньская дефляция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росстат объявил о снижении потребительских цен (дефляции) в России на 0,35% в июне по сравнению с маем. Об этом сообщает РБК.

Ранее дефляция не фиксировалась ни разу в истории современной России (с 1991 года). Как правило, снижение цен приходится на июль – сентябрь с учетом сезонности продовольственного рынка.

В годовом выражении, сравнивая июнь 2022 года с июнем 2021 года, дефляция составила 15,9%. По состоянию на май этот показатель был равен 17,1%.

Понижение потребительских цен стало следствием удешевления плодоовощной продукции на 9,6%. В целом стоимость товаров уменьшилась на 1,2%. Единственной подорожавшей категорией стали услуги (+0,9%).

Среди продуктов питания дешевле всего стала капуста белокочанная (минус 31,5%). Выросли в цене лимоны, маргарин, конфеты, шоколад, рис – на 1,9–3,2%.

В сфере услуг выросли цены на туристические и транспортные услуги. Путевки в дома отдыха и пансионаты выросли в цене на 10,8%. Подорожали и поездки на поездах дальнего следования – от 9,5 до 20%.

Росстат ранее сообщил о росте стоимости полетов в экономклассе по России. Цены увеличились в среднем на 20%.

