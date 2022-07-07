Россиянки от 40 лет родили рекордное число детей с 1990-го года – Росстат

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В 2021 году женщины от 40 лет и старше родили 56,86 тысячи детей. Данный показатель стал максимальным значением с 1990 года для данной возрастной категории. Об этом со ссылкой на итоговые годовые данные Росстата по демографии сообщает РБК.
Отмечается, что у таких матерей родилось 4% всех детей, появившихся на свет в минувшем году. Также указывается, что с 2007 года число рождений у женщин от 40 лет и старше ежегодно росло на 8% или 2,5 тысячи детей. Исключением стал 2017 год. В этот период количество новорожденных у россиянок данной возрастной категории снизилось на 20 детей.
Согласно статистике, чаще всего после 40 лет у жительниц России рождались вторые и третьи по очередности дети. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось почти в два раза меньше. Самой активной с точки зрения абсолютных показателей деторождения является группа женщин, которым в прошлом году был 31 год.
В Минтруде РФ изданию пояснили, что увеличение абсолютного числа рождений у женщин старше 40 лет связано с ростом численности этой категории россиянок и увеличением уровня рождаемости. В ведомстве также добавили, что в последние годы увеличивается средний возраст рождения первенца.
Ранее в Пенсионном фонде спрогнозировали рождение 1,37 миллиона детей в России в 2022 году. При этом в 2023 году показатель рождаемости ожидается на уровне 1,38 миллиона детей, а в 2024 году – 1,39 миллиона.
"Жизнь в большом городе": рождаемость в Москве
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