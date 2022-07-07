Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

03:12

Россиянки от 40 лет родили рекордное число детей с 1990-го года – Росстат

обществодети

Фото: depositphotos/Bork

В 2021 году женщины от 40 лет и старше родили 56,86 тысячи детей. Данный показатель стал максимальным значением с 1990 года для данной возрастной категории. Об этом со ссылкой на итоговые годовые данные Росстата по демографии сообщает РБК.

Отмечается, что у таких матерей родилось 4% всех детей, появившихся на свет в минувшем году. Также указывается, что с 2007 года число рождений у женщин от 40 лет и старше ежегодно росло на 8% или 2,5 тысячи детей. Исключением стал 2017 год. В этот период количество новорожденных у россиянок данной возрастной категории снизилось на 20 детей.

Согласно статистике, чаще всего после 40 лет у жительниц России рождались вторые и третьи по очередности дети. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось почти в два раза меньше. Самой активной с точки зрения абсолютных показателей деторождения является группа женщин, которым в прошлом году был 31 год.

В Минтруде РФ изданию пояснили, что увеличение абсолютного числа рождений у женщин старше 40 лет связано с ростом численности этой категории россиянок и увеличением уровня рождаемости. В ведомстве также добавили, что в последние годы увеличивается средний возраст рождения первенца.

Ранее в Пенсионном фонде спрогнозировали рождение 1,37 миллиона детей в России в 2022 году. При этом в 2023 году показатель рождаемости ожидается на уровне 1,38 миллиона детей, а в 2024 году – 1,39 миллиона.

"Жизнь в большом городе": рождаемость в Москве

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать