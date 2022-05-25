Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в РФ

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В РФ удалось замедлить темпы снижения рождаемости, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания президиума Государственного совета.

"За последние два года нам удалось затормозить снижение суммарного коэффициента рождаемости, то есть количество рожденных детей, которое приходится на одну женщину. Наверное, нам пока нечем похвастаться – это 1,51%. Но тем не менее темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили", – отметила Голикова.

Она также уточнила, что в России на 6,6% выросло число рождений третьих и последующих детей.

Ранее в Пенсионном фонде спрогнозировали рождение 1,37 миллиона детей в России в 2022 году. При этом в 2023 году показатель рождаемости ожидается на уровне 1,38 миллиона детей, а в 2024 году – 1,39 миллиона.