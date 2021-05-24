Перечислены регионы, возглавившие демографический рейтинг

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Чечня, Тува и Ингушетия возглавили "Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021", который был подготовлен федеральным проектом "Трезвая Россия", сообщает РИА Новости.
В качестве основы исследования специалисты выбрали самые важные критерии для изучения как естественной рождаемости, так и социальных факторов, позитивно или негативно влияющих на степень прироста или убыли населения в каждом регионе РФ.
Для составления перечня использовались пять критериев для каждого субъекта, такие как "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".
Москва в этом списке заняла 16-ю строчку. Хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.
Ранее эксперты проекта "Трезвая Россия" спрогнозировали снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Среди факторов, которые способны вызвать негативную динамику, специалисты отметили алкоголь, табак и наркотики.
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