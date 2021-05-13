Исследование показало, сколько россиян перерабатывает

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Аналитический центр сервиса для управления бизнесом "Битрикс24" выяснил у россиян, приходится ли им работать сверхурочно. Результаты опроса показали, что почти половина (47%) перерабатывает, сообщает RT.

Противоположно ответили 53%. Но 65% респондентов считают, что при выживании компании в сложной экономической ситуации регулярные переработки допустимы.

Опрос также показал, что 44% его участников сейчас работают в офисе, на частичную удаленку перешли 30%, а 26% всегда работают из дома.

84% сотрудников высказали мнение, что при работе из дома можно ненадолго отвлекаться на личные дела.

Ранее жители России определили месячный доход, который поможет им быть счастливыми. В среднем жителю РФ для счастья будет достаточно получать 173 тысячи рублей в месяц.