ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России работают сверхурочно

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Почти половина жителей РФ, или 49% работающих граждан, трудятся больше 40 часов в неделю. Кроме того, 76% россиян согласны на такую сверхурочную занятость при условии соответствующей оплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова.
По его словам, специалисты узнали, что на данный момент среди мужчин этот показатель составил 58%, среди женщин – 38%. Уточняется, что исследования проходили в преддверии 1 мая.
Также стало известно, что 37% работающих трудятся около 40 часов в неделю.
"При этом, когда мы пытались понять, как люди относятся к тому, чтобы работать больше 40 часов в неделю при условии, если будет дополнительная оплата, 76% работающих согласились с таким предложением", – рассказал Мамонов.
Он добавил, что среди мужчин такой показатель составил 84%, у женщин он оказался немного меньше. Лишь 20% рассказали, что готовы работать не более 40 часов в неделю, уточнил специалист.
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