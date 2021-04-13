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Общество

09:12

Перечислены сферы, работники которых чаще других получали премию в начале года

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали, сотрудники каких сфер чаще других получали премию по итогам I квартала текущего года. Об этом сообщает RT.

Согласно исследованию, 18% респондентов отметили сферу производства и промышленности, 8% получили премию, работая в отрасли транспорта.

Кроме того, по 7% опрошенных отметили сферы банков, финансов и инвестиций, а также образования и медицины.

В свою очередь, по 6% россиян, которые заняты в отраслях IT и строительства, получили премии от работодателей, также заплатили премию 5% участников, работающих в сфере охраны.

Помимо этого, по 2% опрошенных, получивших квартальную премию, заняты в ретейле, ресторанном бизнесе или сфере маркетинга, рекламы и PR.

В пункте "Другое" зачастую указывали сферу ремонта, юриспруденции или госслужбу.

Ранее опрос показал, что более трети (38%) россиян, получивших высшее образование, не трудоустроены по специальности. Участниками исследования стали 3 500 человек, имеющих высшее образование и профессиональный опыт.

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