Опрос показал, кого из коллег россияне считают самыми "вредными"

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На работе россиянам сложнее всего общаться с бухгалтерами и юристами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob.
Кроме того, среди своих самых "вредных" коллег опрошенные отметили менеджеров по продажам, IT-специалистов, а также представителей собственной профессии. Порядка 36% жителей заявили, что легко общаются на работе с коллегами из разных сфер.
Уточняется, что мужчины чаще женщин признаются в трудностях при общении. Однако последним сложнее дается коммуникация с IT-специалистами, инженерами, менеджерами банков и водителями. Примерно 42% женщин не испытывают никаких сложностей с общением, среди мужчин таковых 29%.
По словам 7% опрошенных, трудности с коммуникацией не зависят от профессии. Они отметили, что гораздо важнее особенности характера, темперамента и черты личности коллеги.
Ранее сообщалось, что сотрудниками, работающими более эффективно, оказались женщины старше 40 лет. Эта категория людей работает на 14% эффективнее всех возрастных групп.
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