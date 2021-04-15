Исследование показало, какие сотрудники работают лучше других

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Сотрудниками, работающими более эффективно, оказались женщины старше 40 лет. Об этом говорят данные исследования сервиса "Зарплата.ру", сообщает РИА Новости.

Уточняется, что эта категория людей работает на 14% эффективнее всех возрастных групп. Такие сотрудники более аккуратные, внимательные, стрессоустойчивые. Кроме того, они умеют работать в команде, отметили специалисты.

В общем числе работников российских компаний представительницы данной возрастной группы занимают 16%, из них 58% женщин трудятся на этом месте от трех и более лет, при этом их доход на 19% ниже, чем у мужчин и молодых коллег женского пола.

Помимо этого, данная возрастная категория отличается стабильностью. Согласно исследованию, в среднем они работают в компаниях от 2 до 5 лет, а просят повышения и прибавку к зарплате в два раза реже молодых коллег.

Отмечается, что в РФ большинство женщин старше 40 заняты в торговле (21%), образовании (15%), здравоохранении (13%), сфере гостиничного дела и общепита (7%). Кроме того, больше всего сотрудниц этой возрастной категории трудятся в Подмосковье (18%), меньше всего – в Республике Чечня и Дагестане (по 1%).

Ранее аналитики сервиса "Работа.ру" рассказали, сотрудники каких сфер чаще других получали премию по итогам I квартала текущего года. Согласно исследованию, 18% респондентов отметили сферу производства и промышленности, 8% получили премию, работая в отрасли транспорта.