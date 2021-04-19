Эксперт рассказала, когда и как просить повышения на работе

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Руководитель молодежного направления платформы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно просить повышение.
Ранее результаты опроса CRM-разработчика для бизнеса "Мегаплан" показали, что более трети россиян (31,3%) не обращаются к руководителю с просьбой о повышении, поскольку уверены, что это не принесет результатов. Об этом сообщили "Известия". Еще 24,6% сотрудников компаний отметили, что не просят о повышении, так как им регулярно поднимают заработную плату. Более 16% респондентов рассказали, что боятся испортить отношения с руководителем, и по этой причине не обращаются к нему с подобным запросом. Еще 14% просят о повышении раз в год, а 8% – раз в полгода.
"О повышении можно и нужно разговаривать, спрашивать. Это абсолютно правильно, стесняться не стоит. Но нужно оценивать ситуацию, которая происходит в твоей компании, в твоей карьере и в целом на рынке", – сказала Ирина Святицкая.
Вместе с тем, по мнению эксперта, говорить о повышении следует до планирования фонда оплаты труда. "Идеально это делать при планировании на следующий год, потому что такие вещи делаются за полгода, за год, у всех идет планирование, во всех компаниях, поэтому лучше, чтобы это было как раз в это время", – добавила Святицкая.
При этом эксперт подчеркнула, что при просьбе о повышении немаловажно учитывать и другие факторы, например финансовые возможности компании: если она переживает кризис, говорить о прибавке к заработной плате или более высокооплачиваемой должности странно.
Если же вы только устроились в организацию, тут все зависит от того, какие договоренности у вас были в самом начале. Иногда, по словам собеседницы Москвы 24, заработную плату повышают через три месяца после испытательного срока, а иногда через полгода.
Ранее сообщалось, что численность работников в возрасте до 30 лет по итогам 2020 года снизилась на 1 миллион человек, при этом общая численность занятых упала на 1,65 миллиона. Как следует из доклада международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, падение количества молодых сотрудников стало рекордным c 2009 года. Больше всего пострадали сферы обслуживания и торговли – работы лишились порядка 280 тысяч сотрудников.
Наибольшее снижение количества молодых работников до 30 лет отмечено в Амурской области. Здесь среднегодовой показатель снизился на 22% (19 тысяч человек). Также высокий уровень падения занятости отмечен в Северной Осетии (20%) и Мурманской области (17%) – 11 и 13 тысяч соответственно.
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