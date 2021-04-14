Рынок труда в России потерял максимальное за 12 лет число молодых сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Численность работников в возрасте до 30 лет по итогам 2020 года снизилась на 1 миллион человек, при этом общая численность занятых упала на 1,65 миллиона. Об этом сообщает газета "Известия".
Как следует из доклада международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, данное падение количества молодых сотрудников стало рекордным c 2009 года. Больше всего пострадали сферы обслуживания и торговли – работы лишились порядка 280 тысяч сотрудников.
Наибольшее снижение количества молодых работников до 30 лет отмечено в Амурской области. Здесь среднегодовой показатель снизился на 22% (19 тысяч человек). Также высокий уровень падения занятости отмечен в Северной Осетии (20%) и Мурманской области (17%) – 11 и 13 тысяч соответственно.
В Минтруде РФ подтвердили снижение занятости и объяснили происходящее пандемией и связанными с ней факторами. В ведомстве также отметили, что тенденция затронула все возрастные группы.
Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по итогам 2020 года в Москве был зафиксирован один из самых низких уровней безработицы среди крупнейших мировых центров. Этот показатель равен 2,5%.
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