Тренинги для самозанятых пройдут в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр "Моя карьера" в апреле проведет тематические тренинги для тех, кто планирует начать свое дело, находится в поиске бизнес-идеи или хочет узнать что-то новое для эффективной работы на себя. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 14 апреля состоятся групповые консультации мастерской предпринимательства и самозанятости, которые помогут разобраться в юридических вопросах.

Встреча "Самозанятость: как найти вдохновение для реализации своего потенциала", на которой участники узнают, что такое ресурсное состояние, как его контролировать и заряжаться энергией, пройдет 15 апреля.

19 апреля пройдет тренинг "Поиск идеи для самозанятого", на котором участникам помогут разобраться, что именно можно предложить потенциальным клиентам.

О том, как перестать бояться и найти общий язык с партнерами можно будет узнать на занятии "От найма до своего дела, или как начать работать на себя", которое пройдет 22 апреля.

23 апреля на тренинге "Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке" можно будет узнать о том, какие бывают психотипы людей, определить свой и отработать на практике, а также специалисты подскажут, как найти подход к человеку с другим типом личности.

Встречи проходят в здании центра "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. На все занятия нужна предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в центре "Моя карьера" 21 апреля начнет работу проект "Среда развития" для самозанятых жителей столицы. Горожане, которые решили зарегистрировать статус самозанятого или открыть собственное дело, смогут получить образовательную и консультационную поддержку.

Участники смогут решить сложные задачи по развитию бизнеса, обменяться опытом, получить профессиональную поддержку экспертов. Занятия проекта будут проходить в разных форматах один-два раза в месяц.