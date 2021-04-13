Тренинги для самозанятых пройдут в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр "Моя карьера" в апреле проведет тематические тренинги для тех, кто планирует начать свое дело, находится в поиске бизнес-идеи или хочет узнать что-то новое для эффективной работы на себя. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, 14 апреля состоятся групповые консультации мастерской предпринимательства и самозанятости, которые помогут разобраться в юридических вопросах.
Встреча "Самозанятость: как найти вдохновение для реализации своего потенциала", на которой участники узнают, что такое ресурсное состояние, как его контролировать и заряжаться энергией, пройдет 15 апреля.
19 апреля пройдет тренинг "Поиск идеи для самозанятого", на котором участникам помогут разобраться, что именно можно предложить потенциальным клиентам.
О том, как перестать бояться и найти общий язык с партнерами можно будет узнать на занятии "От найма до своего дела, или как начать работать на себя", которое пройдет 22 апреля.
23 апреля на тренинге "Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке" можно будет узнать о том, какие бывают психотипы людей, определить свой и отработать на практике, а также специалисты подскажут, как найти подход к человеку с другим типом личности.
Встречи проходят в здании центра "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. На все занятия нужна предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что в центре "Моя карьера" 21 апреля начнет работу проект "Среда развития" для самозанятых жителей столицы. Горожане, которые решили зарегистрировать статус самозанятого или открыть собственное дело, смогут получить образовательную и консультационную поддержку.
Участники смогут решить сложные задачи по развитию бизнеса, обменяться опытом, получить профессиональную поддержку экспертов. Занятия проекта будут проходить в разных форматах один-два раза в месяц.
Московская служба занятости запустила проект по трудоустройству после обучения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: