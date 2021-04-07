Проект "Среда развития" заработает в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре "Моя карьера" 21 апреля начнет работу проект "Среда развития" для самозанятых жителей столицы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, горожане, которые решили зарегистрировать статус самозанятого или открыть собственное дело, смогут получить образовательную и консультационную поддержку.

"С начала этого года свыше двух тысяч человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и самозанятые через службу занятости. На протяжении двух лет служба занятости Москвы регулярно проводит обучение основам предпринимательской деятельности, помогает оформить статус самозанятого и начать зарабатывать", – рассказала вице-мэр.

Как уточняется, проект разработан для выпускников обучающих программ по самозанятости центров "Моя работа" и "Моя карьера", заинтересованных в развитии собственного дела. Обязательным условием для участников является состоявшаяся продажа первого продукта.

Участники смогут решить сложные задачи по развитию бизнеса, обменяться опытом, получить профессиональную поддержку экспертов. Занятия проекта будут проходить в разных форматах один-два раза в месяц. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что центр "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям. Данный вуз стал 20-м, с которым сотрудничает центр занятости. Благодаря программе окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.

Для помощи в адаптации студентам на рынке труда специалисты центра "Моя карьера" начали проводить выездные встречи в вузах, на которых рассказывают об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. За прошлый год было проведено 45 мероприятий для учащихся.