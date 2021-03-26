Услуги по профориентации обновили в центре "Моя карьера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр занятости "Моя карьера" обновил услуги по профориентации. Теперь при первичной консультации со специалистом горожане могут определить свои сильные стороны и сформулировать карьерные цели, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время более 60% соискателей, обращающихся в центр, не знают, где хотят работать.

"Раньше москвичам была доступна профориентационная компьютерная диагностика, на которую нужно было записываться. Теперь уже на первой встрече с соискателем карьерный специалист проводит консультацию, чтобы определить сферы деятельности, которые ему максимально подходят, и подобрать наиболее подходящие вакансии", – приводятся в материале слова Раковой.

Как уточняется, услуга доступна горожанам старше 14 лет. Можно будет определить набор компетенций и навыков, график работы и уровень зарплаты, а также насколько срочно нужно трудоустроиться.

Отмечается, что услуга будет особенно полезна молодым специалистам, которые только окончили обучение, мамам с маленькими детьми, представителям старшего возраста, людям с инвалидностью или же соискателям, которые внезапно лишились работы, прошли через сложное увольнение или решили поменять род занятий.

Ранее сообщалось, что центр "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям. Данный вуз стал 20-м, с которым сотрудничает центр занятости. Благодаря программе окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.

Для помощи в адаптации студентам на рынке труда специалисты центра "Моя карьера" начали проводить выездные встречи в вузах, на которых рассказывают об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. За прошлый год было проведено 45 мероприятий для учащихся.

В 2021 году мероприятия организуют в Московском педагогическом государственном университете, Российском государственном гуманитарном университете и других учреждениях столицы.

