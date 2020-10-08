Онлайн-курс для соискателей работы создали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные эксперты запускают бесплатный обучающий курс "Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование". Курс, созданный центром занятости "Моя карьера" и компанией Google, будет доступен на новой платформе Google Навыки, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы поняли, что в сложившихся обстоятельствах важно не просто подключить собственные ресурсы, но и наладить взаимодействие с партнерами, которые помогут нам улучшить уровень оказываемой людям помощи. Например, мы начали сотрудничать с рекрутерскими сайтами, что в значительной степени помогло нам расширить базу вакансий для соискателей. Кроме того, мы уже давно взаимодействуем с компанией Google", – приводит Агентство "Москва" слова Раковой.

По ее словам, этот проект позволит открыть доступ для каждого россиянина к обучающему курсу, разработанному столичными экспертами.

Отмечается, что программа будет полезна недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, гражданам в декрете и другим желающим найти новую работу.

В программу вошли три модуля: "Подбор подходящих вакансий", "Резюме, портфолио и сопроводительные письма", "Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения".

Три части курса содержат 15 коротких уроков продолжительностью от пяти до 15 минут. В среднем прохождение всего курса займет около недели.

В трех уроках первого модуля соискатели научатся определять профессиональную цель, использовать разные источники вакансий и соцсети для поиска работы.

Во второй модуль вошли шесть уроков, посвященные структуре резюме, эффективному использованию опыта работы, созданию портфолио и подготовке сопроводительных писем.

В третьем модуле соискатели будут учиться правильно готовиться к собеседованию и производить хорошее впечатление во время встречи с потенциальным работодателем.

Ранее стало известно, что запись на консультацию карьерного эксперта в столичную службу занятости стала доступна на mos.ru. В разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее – "Поиск подходящей работы и карьерное консультирование". Все желающие могут записаться в центр, в который удобнее добраться. В интерактивном календаре нужно выбрать дату и время, а также оставить свои контакты. Запись на консультацию доступна для безработных горожан.

Также в столице работает центр занятости населения "Моя работа", в котором оказываются услуги как при личном приеме в одном из 50 центров госуслуг или флагманских центрах, так и дистанционно. Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. Он добавил, что база по зарплате уменьшилась несущественно, отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Ефимов заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.

