Центр "Моя карьера" поможет студентам столичных вузов с поиском работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям.

Данный вуз стал 20-м, с которым сотрудничает центр занятости. Благодаря программе окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.

"Чтобы помочь молодым людям в дальнейшем успешно реализоваться в профессии, в центре "Моя карьера" созданы программы, которые помогают осознанно подходить к выбору профессии и поиску работы. Студенты становятся участниками стажировок, выездных встреч и комплексных программ по трудоустройству, участвуют в волонтерской деятельности", – поделилась директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец.

По ее словам, молодые специалисты могут получить практические навыки собеседования.

Врио ректора Александр Троицкий заявил, что одна из ключевых задач вуза – это сокращение разрыва между компетенциями выпускников и ожиданиями работодателей.

"Если говорить о современном контексте, то перед вузами стоит ключевая задача в подготовке специалистов с уже освоенными навыками, практическим опытом и знаниями", – подчеркнул он.

Для помощи в адаптации студентам на рынке труда специалисты центра "Моя карьера" начали проводить выездные встречи в вузах, на которых рассказывают об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. За прошлый год было проведено 45 мероприятий для учащихся.

В 2021 году мероприятия организуют в Московском педагогическом государственном университете, Российском государственном гуманитарном университете и других учреждениях столицы.

Кроме выездных встреч, центр занятости "Моя карьера" приглашает студентов и выпускников вузов в программу "Код карьеры". Речь идет о серии мероприятий, на которых участники учатся объективно оценивать себя и свои возможности.

В ходе встреч эксперты центра рассказывают, как вести себя на первой деловой встрече. Помимо того, можно получить консультации по выбору профессии.

Для летних молодежных проектов "Лето в новом формате" центр "Моя карьера" также активно привлекает студентов Москвы.

Найти план мероприятий специализированного центра занятости "Моя карьера" можно в разделе "Афиша". Для участия потребуется регистрация на сайте.

Ранее сообщалось, что центр "Моя карьера" предложит около 100 вакансий в сфере IT и телекоммуникаций. Встреча пройдет 25 марта.