Центр "Моя карьера" предложит около 100 вакансий в сфере IT и телекоммуникаций

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Центр занятости "Моя карьера" проведет день вакансий в сфере IT и телекоммуникаций, в рамках которого участники смогут ознакомиться со ста вакансиями в столичных компаниях и встретиться с работодателями в онлайн-формате. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Столица предлагает множество инициатив, которые помогают горожанам в трудоустройстве, и дни вакансий – одна из них. Для тех москвичей, которые хотели бы найти работу в перспективном направлении цифровых технологий, специалисты центра отобрали самые горячие и актуальные предложения", – сказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.
Она также отметила, что вакансии подобраны для максимально широкого круга соискателей.
В ходе мероприятия с презентацией о трудоустройстве выступят около 20 крупных организаций. Они расскажут о вакансиях в сферах маркетинга, дизайна, телекоммуникаций, продаж и в некоторых других актуальных направлениях. У гостей события также появится возможность отправить резюме в заинтересовавшую их компанию и пройти стажировку.
Встреча пройдет 25 марта.
Ранее центр "Моя карьера" подготовил 100 мероприятий и выездных встреч для студентов, на которых их познакомят с рынком труда, актуальными вакансиями, молодежными программами и специальными услугами центра. Поучаствовать в выездных мероприятиях смогут 1,5 тысячи человек.
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