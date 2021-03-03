В центре "Моя карьера" помогут открыть свое дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Моя карьера" 16 марта стартует очный курс "Акселератор самозанятости", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он продлится три недели.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, курс предназначен для тех, кто хочет развить свой проект, получать с него доход или превратить хобби в способ постоянного заработка.

"Сегодня многие люди задумываются об открытии своего дела, ищут возможности дополнительного заработка. Задача центров занятости – поддержать и помочь, заложить прочную базу для работы на себя с пониманием основ и возможностей, которые дает город", – сказала она.

Программа курса познакомит ее участников с основами организации предпринимательства, начиная с выбора сферы деятельности, заканчивая каналами продвижения.

Предыдущий курс прошли более 70 жителей столицы. Отмечается, что большинство из них не знали, в какой области хотели бы развиваться. В течение месяца они посещали лекции, тренинги, деловые игры и вебинары, где узнали, как сделать свой продукт привлекательным и где найти первых клиентов.

Ранее сообщалось, что в столице число самозанятых превысило полмиллиона. В Москве их зарегистрировано 30% от общего числа в России.