Каждый четвертый самозанятый в Москве планирует зарегистрировать компанию или ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более четверти самозанятых (28,2%) планируют зарегистрировать ИП или создать юридическое лицо. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди клиентов МБМ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что эти изменения позволят им избавиться от запрета на наем персонала и максимально допустимого уровня годового дохода в 2,4 миллиона рублей.

"Сотрудники ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) помогают представителям этой категории с оформлением документов, подбором оптимального режима налогообложения и с решением других вопросов", – приводятся в материале слова Фурсина.

В опросе участвовали 209 самозанятых граждан, применяющих налог на профессиональный доход (НПД) и пользовавшихся услугами МБМ. Некоторые из участников исследования уже зарегистрированы как ИП, но планируют создать ООО. Такой вариант рассматривают 20% опрошенных ИП.

Фурсин добавил, что около 24 тысяч человек каждый месяц получают статус самозанятых.

"По состоянию на 1 января 2021 года в Москве официально зарегистрированы 479 тысяч самозанятых граждан", – отметил он.

В столице для малого бизнеса действует ряд льготных налоговых режимов. Кроме того, на сайте МБМ есть более 20 онлайн-продуктов, которые упрощают работу самозанятых, компаний и ИП.

Ранее во флагманском офисе "Мои документы" на юго-востоке столицы открыли новый центр услуг для бизнеса. Там можно оформить и сразу подать документы на регистрацию бизнеса без посещения налоговой инспекции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Предпринимателям напомнили, что в каждом центре услуг для бизнеса можно подготовить необходимые бумаги для внесения изменений в государственный реестр ИП и юрлиц, оформить заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения или патентную систему, а также заполнить налоговую декларацию.

