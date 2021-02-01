Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый центр услуг для бизнеса открыли во флагманском офисе "Мои документы" на юго-востоке столицы. Там можно оформить и сразу подать документы на регистрацию бизнеса без посещения налоговой инспекции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Предпринимателям напомнили, что в каждом центре услуг для бизнеса можно подготовить необходимые бумаги для внесения изменений в государственный реестр ИП и юрлиц, оформить заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения или патентную систему, а также заполнить налоговую декларацию.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, в настоящее время в городе работают свыше 728 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, это более 12,8 процента от количества всех малых и средних предприятий в РФ.
"Центры услуг для бизнеса помогают им как на начальных этапах – при открытии бизнеса, так и впоследствии – в подборе финансовых, имущественных и образовательных мер поддержки", – приводятся в сообщении слова Фурсина.
Он добавил, что в 2020 году для действующих и будущих предпринимателей провели свыше 133 тысяч консультаций. В центрах услуг для бизнеса можно бесплатно получить помощь в подготовке документов для оформления статуса ИП или регистрации юрлица, а также задать вопросы по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице.
Проконсультироваться по любым вопросам бизнеса в городе и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно и на сайте mbm.mos.ru и по телефону 8 (495) 225-14-14.
Флагманский центр госуслуг "Мои документы" открыл Сергей Собянин в Нижегородском районе столицы 29 января. Мэр отметил, что ежедневно центры "Мои документы" посещают порядка 70 тысяч человек. По его словам, в городе ведется работа по усовершенствованию центров "Мои документы".
Новый центр располагается в торговом центре "Город" на Рязанском проспекте. Его площадь составляет 2,7 тысячи квадратных метров.
Во флагманском офисе, кроме основных, доступны услуги регистрации ТС, услуги для малого бизнеса и юридических лиц. Также здесь можно подать заявление на регистрацию по месту пребывания либо по месту жительства по адресам всего ЮВАО.
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