Москвичам рассказали, кому не нужно платить госпошлину за регистрацию права на квартиру

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С 1 января госпошлину за некоторые виды регистрации права на объекты недвижимости отменили. Нововведения касаются граждан, чьи права владения недвижимостью наступили до 31 января 1998 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в случае направления данных о таком владельце в Единый государственный реестр недвижимости госпошлина теперь не взымается. При этом не имеет значения, каким образом было приобретено имущество. Оно может быть куплено, приватизировано, унаследовано или подарено.
Для получения услуги необходимо обратиться в один из центров "Мои документы" и предъявить специалисту паспорт и документ, указывающий на право собственности. Если обратился законный представитель владельца, то необходимо предъявить специалисту доверенность или другой документ, подтверждающий его полномочия.
В 2020 году в центрах "Мои документы" запустили ряд новых услуг. В частности, в четырех флагманских офисах теперь можно получить водительское удостоверение в день обращения. Также, например, в МФЦ москвичи могут подать заявление об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из специализированного городского фонда.
Всего в центрах "Мои документы" сотрудники оказывают более 270 услуг. Районные офисы работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
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