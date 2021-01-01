Центры "Мои документы" подвели итоги 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 20 миллионов услуг оказали в центрах "Мои документы" в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в прошедшем году специалисты центров работали в лабораториях и стационарах, а также операторами кол-центров. Кроме того, сотрудники офисов "Мои документы" доставляли больничные листы и помогали медикам.

В частности, они обработали свыше 1,6 миллиона входящих вызовов, а также внесли более 200 тысяч направлений для взятия биоматериала. Свыше 70 тысяч жителей получили больничные благодаря сотрудникам центров "Мои документы".

Кроме того, в 2020 году на юге и востоке Москвы заработали два флагманских офиса. В одном из них представили роботов-стажеров. Они смогли проконсультировать посетителей, зарегистрировать их на портале mos.ru. Роботы рассказали и о городских проектах Москвы, таких как "Здоровая Москва", "Московское долголетие" и другие.

Также в столице начали функционировать еще три районных центра. Один был возведен в поселении Первомайское в ТиНАО. Центры в Царицыне и Филевском Парке возобновили работу после реконструкции.

Кроме того, в 2020 году в центрах "Мои документы" запустили ряд новых услуг. В частности, в четырех флагманских офисах теперь можно получить водительское удостоверение в день обращения. Также, например, в МФЦ москвичи могут подать заявление об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из специализированного городского фонда.

В 2020 году в центры "Мои документы" перешла часть услуг Пенсионного фонда. Например, горожане теперь могут получить сведения о трудовой деятельности, а также справки об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

В 2020 году в центрах "Мои документы" появилась возможность оформления доступа к электронной медицинской карте. Благодаря офисам госуслуг около 400 тысяч столичных жителей получили его. Также за 2020 год москвичи осуществили более 1 миллиона безналичных платежей благодаря терминалам бесконтактной оплаты, которые приобретают все большую популярность.

Кроме того, за 2020 год в 31 центре госуслуг установили современные диагностические комплексы. С их помощью горожане узнают базовые показатели организма и получают рекомендации к посещению врача. Отмечается, что в минувшем году обследование прошли более 25 тысяч столичных жителей.

В 2020 году запустили проект "Спортивные выходные". В настоящее время он переведен в онлайн-формат. Отмечается, что за минувший год в онлайн мастер-классах приняли участие свыше 110 тысяч человек. В будние дни на Youtube-канале проекта появляются утренние зарядки, а в выходные участников ожидают йога, зумба, скандинавская ходьба, пилатес и другие виды спортивного досуга.

Выставка "Москва – с заботой об истории" также заработала в 2020 году в онлайн-формате. В ее организации приняли участие центры "Мои документы" и столичный Главархив. На онлайн-выставке разместили памятные фотографии москвичей, а также знаковые документы и письма. Отмечается, что экспозицию посмотрели свыше 20 тысячи пользователей.

Ранее стало известно, что число пользователей мобильного приложения "Госуслуги Москвы" выросло более чем на 860 тысяч человек с 2020 года. Сейчас количество активных пользователей приложения составляет более 2,3 миллиона человек.