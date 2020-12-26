Москвичам предложили узнать историю семьи с помощью нового сервиса Главархива

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жители Москвы смогут узнать о рождении, браке и смерти родственников, которые жили в столице и Московской губернии с 1772 по 1917 год с помощью нового сервиса Главархива. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Сервис включит в себя сведения из всех метрических книг, которые хранятся в московском архиве. Это метрические книги более 1 тысячи 400 храмов. Именно церкви до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС – вели записи актов гражданского состояния", – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что услугу можно получить в онлайн-формате. Помимо ранее названных данных, можно отследить сразу несколько семейных линий, или же возраст умершего родственника, причину кончины и место захоронения.
Сервис получит развитие в 2021 году. Тогда его каталог планируют дополнить информацией из ревизских сказок, которые вели госучреждения, и исповедных ведомостей, сформированных священниках по каждому церковному приходу.
С января 2020 года Главархив принял на хранение 2 500 документов личного происхождения. В ноябре учреждение, совместно с центрами госуслуг, открыло выставку "Моя семья – моя история". Экспозицию пополнили документами о потомках Саввы Морозова.
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