Главархив опубликовал уникальные документы о храмах и часовнях

Фото: Главархив Москвы. Проект трапезной с кельями при Страстном монастыре.1897 год.
Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости занялись поиском уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы.
За два месяца специалисты нашли проектную документацию 20 церквей и часовен, которые были утрачены в 1920–1930-х годах. С материалами можно ознакомиться на сайте архивного ведомства.
К примеру, в документах есть планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом выдающегося архитектора Федора Шехтеля, а также планы храма Тихона Амафунтского.
"Благодаря этим уникальным документам горожане смогут увидеть жемчужины храмового зодчества, которые сейчас уже не встретишь", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Научно-техническая документация Архивного фонда Москвы проходит экспертизу, оценивается значимость и уникальность документов. В качестве эксперта выступает Госинспекция по недвижимости.
Ранее сервис Russpass совместно с медиаплатформой #Москвастобой подготовил тематический маршрут "Москва купеческая", который проходит по центральным улицам города и включает в себя 12 остановок.
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