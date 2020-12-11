Главархив опубликовал уникальные документы о храмах и часовнях

Фото: Главархив Москвы. Проект трапезной с кельями при Страстном монастыре.1897 год.

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости занялись поиском уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы.

За два месяца специалисты нашли проектную документацию 20 церквей и часовен, которые были утрачены в 1920–1930-х годах. С материалами можно ознакомиться на сайте архивного ведомства.

К примеру, в документах есть планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом выдающегося архитектора Федора Шехтеля, а также планы храма Тихона Амафунтского.

"Благодаря этим уникальным документам горожане смогут увидеть жемчужины храмового зодчества, которые сейчас уже не встретишь", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Научно-техническая документация Архивного фонда Москвы проходит экспертизу, оценивается значимость и уникальность документов. В качестве эксперта выступает Госинспекция по недвижимости.

Ранее сервис Russpass совместно с медиаплатформой #Москвастобой подготовил тематический маршрут "Москва купеческая", который проходит по центральным улицам города и включает в себя 12 остановок.