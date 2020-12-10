На платформе Russpass появился маршрут по купеческим местам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис Russpass совместно с медиаплатформой #Москвастобой подготовил тематический маршрут "Москва купеческая", который проходит по центральным улицам города и включает в себя 12 остановок. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Прогулка начинается около храма во имя священномученика Климента Папы Римского. Еще одной точкой на пути станет доходный дом владельца мыловаренного завода купца Владимира Бони. Это одно из самых высоких зданий района. Далее маршрут приведет к павильону станции метро "Новокузнецкая". На месте наземного вестибюля метро с XVI века и до 1934 года стоял храм Параскевы Пятницы.

Также участники прогулки смогут увидеть особняк купцов Варгиных, разбогатевших на продаже варежек, роскошный изумрудный доходный дом меховщика Ильи Гальперина, городскую усадьбу "колбасного короля" Николая Григорьева и другие достопримечательности столицы.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новые видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках". Онлайн-экскурсии доступны сразу на нескольких платформах.