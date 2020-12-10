На платформе Russpass появился маршрут по купеческим местам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сервис Russpass совместно с медиаплатформой #Москвастобой подготовил тематический маршрут "Москва купеческая", который проходит по центральным улицам города и включает в себя 12 остановок. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Прогулка начинается около храма во имя священномученика Климента Папы Римского. Еще одной точкой на пути станет доходный дом владельца мыловаренного завода купца Владимира Бони. Это одно из самых высоких зданий района. Далее маршрут приведет к павильону станции метро "Новокузнецкая". На месте наземного вестибюля метро с XVI века и до 1934 года стоял храм Параскевы Пятницы.
Также участники прогулки смогут увидеть особняк купцов Варгиных, разбогатевших на продаже варежек, роскошный изумрудный доходный дом меховщика Ильи Гальперина, городскую усадьбу "колбасного короля" Николая Григорьева и другие достопримечательности столицы.
Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass при содействии медиаплатформы #Москвастобой и Музея Москвы представил две новые видеоэкскурсии по знаковым местам столицы. Один из новых выпусков посвящен парку Победы на Поклонной горе. Другое видео рассказывает о "Сокольниках". Онлайн-экскурсии доступны сразу на нескольких платформах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: