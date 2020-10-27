Онлайн-выставка "Вирус. Что это было?" появилась на платформе #Москвастобой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На медиаплатформе #Москвастобой появилась онлайн-выставка "Вирус. Что это было?", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователям представили 10 работ российских и зарубежных художников. Их работы выполнены на фоне коронавирусной инфекции. Художники попытались передать чувства и усилия врачей и курьеров в период пандемии. Они также в своих работах еще раз напомнили горожанам о важности соблюдения домашнего режима.

Помимо этих работ, на онлайн-выставке можно увидеть Парк Горького в исполнении Филиппа Игумнова, закрытие храмов на Пасху в работе Кэти Меладзе и другие картины художников в разных техниках и жанрах.

На прошлой неделе на платформе был запущен новый онлайн-маршрут о писателе Иване Бунине. Во время прогулки по виртуальному маршруту пользователи узнают о знаковых для писателя местах, увидят памятник у дома 26 на Поварской улице, а также поближе познакомятся со зданиями, где проживал Бунин и познакомился с Верой Муромцевой.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

