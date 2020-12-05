Главархив опубликовал новую книгу о жизни Москвы в годы Великой Отечественной войны

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Главное архивное управление столицы представило новую книгу, посвященную жизни города в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой против вооруженных сил фашистской Германии. К этой памятной дате Главархив столицы подготовил уникальное электронное издание "1941–1945. Хроника жизни Москвы", размещенное в библиотеке "Московской электронной школы", – рассказали в пресс-службе организации.

В Главархиве уточнили, что электронное издание представляет собой собрание документальных свидетельств о жизни города с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Материалы повествуют о реакции горожан на известие о войне, о мобилизации, перестройке повседневной жизни и трудовых буднях москвичей.

В книге можно ознакомиться с документами Архивного фонда Москвы, а именно с решениями и распоряжениями Исполкома Моссовета, протоколами заседаний Бюро МГК ВКП (б) и МГК ВЛКСМ. Есть и личные записи и дневники, полученные Главархивом по программе "Москва – с заботой об истории".

Помимо документов, значительную часть издания сформировали за счет материалов периодической печати, в частности газеты "Вечерняя Москва". Помимо официальных сообщений, в издании часто освещали повседневные истории.

В Главархиве подчеркнули, что книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы" рассчитана на широкий круг читателей, в том числе на подрастающее поколение.

Ранее в центрах госуслуг и Главархиве открыли выставку "Моя семья – моя история", посвященную потомкам Саввы Морозова. Материалы экспозиции дополнительно разместили на портале "Я дома".

