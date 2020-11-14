Главархив опубликует имена горожан, награжденных за оборону Москвы

Фото: Б. Ярославцева. 1941 год. Главархив Москвы. Москвичи на сооружении противотанкового рва на подступах к Москве.
Порядка 500 тысяч имен горожан, награжденных медалью "За оборону Москвы", опубликует Главное архивное ведомство Москвы. Проект станет частью виртуального музея "Москва – с заботой об истории".
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, информация о москвичах, которые работали в тылу в 1941 году во время битвы за столицу, также будут опубликованы. Списки дополнят краткими биографическими справками. В них укажут дату рождения, национальность, должность и описание подвига.
"Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители – работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, и наш долг – рассказать об этом и помочь родственникам всех этих людей узнать больше о своих предках", – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Первые списки появятся на портале 5 декабря, в День воинской славы России. Эта дата ознаменована началом контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. В публикациях отметят около 500 жителей, которые трудились на строительстве оборонительных сооружений около Москвы.
Отмечается, что публикации в виртуальном музее продолжатся в течение нескольких месяцев – до дня окончания Московской битвы, 20 апреля.
Ранее столичный Главархив запустил проект "Бессмертный эшелон" в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). С 4 ноября в составах, которые курсируют по Московским центральным диаметрам (МЦД), будут представлены уникальные архивные фотографии военных лет. Проект подготовлен при участии департамента транспорта столицы.
В центре внимания окажется битва за Москву – одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны.
"Это наш город": москвичи передали в Главархив более восьми тысяч артефактов времен войны
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