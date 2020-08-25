Москвичи передали в Главархив более восьми тысяч артефактов времен войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более восьми тысяч семейных реликвий времен Великой Отечественной войны собрано во время акции "Москва – с заботой об истории", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи через центры госуслуг передали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта.

Проект стартовал 9 апреля 2019 года. Его целью стало сохранение подлинных документов и предметов времен войны, которые ранее хранились в семейных архивах.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, горожане сразу начали активно принимать участие в акции.

"Это неудивительно, ведь Великая Отечественная война коснулась всех: в каждой семье есть герои, защищавшие Родину, и горожане хотят сохранить память об их подвиге", – сказала Ракова.

Она добавила, что все документы оцифровали и с согласия заявителей организовали цикл выставок в центрах госуслуг, а также открыли виртуальный музей.

Там размещены копии писем, фотографий, дневников, предметов быта и гардероба, а также документальные видеоролики, интерактивные карты и военные новости.

Для участия в проекте нужно обратиться в один из столичных центров госуслуг. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что одними из наиболее запрашиваемых документов в Главархиве являются метрические книги церквей, по которым можно найти записи о родственниках.