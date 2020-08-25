Москвичи передали в Главархив более восьми тысяч артефактов времен войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более восьми тысяч семейных реликвий времен Великой Отечественной войны собрано во время акции "Москва – с заботой об истории", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Москвичи через центры госуслуг передали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта.
Проект стартовал 9 апреля 2019 года. Его целью стало сохранение подлинных документов и предметов времен войны, которые ранее хранились в семейных архивах.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, горожане сразу начали активно принимать участие в акции.
"Это неудивительно, ведь Великая Отечественная война коснулась всех: в каждой семье есть герои, защищавшие Родину, и горожане хотят сохранить память об их подвиге", – сказала Ракова.
Она добавила, что все документы оцифровали и с согласия заявителей организовали цикл выставок в центрах госуслуг, а также открыли виртуальный музей.
Там размещены копии писем, фотографий, дневников, предметов быта и гардероба, а также документальные видеоролики, интерактивные карты и военные новости.
Для участия в проекте нужно обратиться в один из столичных центров госуслуг. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Ранее стало известно, что одними из наиболее запрашиваемых документов в Главархиве являются метрические книги церквей, по которым можно найти записи о родственниках.
В столице заработал виртуальный музей "Москва – с заботой об истории" об истории ВОВ
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