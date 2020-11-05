Главархив Москвы запустил новый проект в поездах МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный Главархив запустил проект "Бессмертный эшелон" в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
С 4 ноября в составах, которые курсируют по Московским центральным диаметрам (МЦД), будут представлены уникальные архивные фотографии военных лет. Проект подготовлен при участии департамента транспорта столицы.
В центре внимания окажется битва за Москву – одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. На период конца октября – начала ноября 1941 года немецко-фашистские захватчики находились в 70–100 километрах от центра города. Они были отброшены за пределы Московской области к концу апреля 1942 года.
Ранее Главархив представил проект "Москва – с заботой об истории" к 75-летию Победы. Он реализуется как виртуальный музей, однако документы и свидетельства военных лет принимают в городских центрах "Мои документы".
Виртуальный музей Главархива столицы и центров госуслуг "Мои документы" за 5 месяцев посетили около полумиллиона раз. Об этом в конце октября рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Это наш город": москвичи передали в Главархив более восьми тысяч артефактов времен войны
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