Онлайн-музей "Москва – с заботой об истории" посетили почти полмиллиона раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы/письма К. А. Евстропова
Виртуальный музей Главархива столицы и центров госуслуг "Мои документы" за 5 месяцев посетили около полумиллиона раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
Она отметила, что в сложившейся ситуации такой формат выставочной деятельности очень актуален: он позволяет оставаться дома и беречь свое здоровье.
По словам Раковой, большая часть экспозиции онлайн-музея – это архивные документы и предметы, переданные горожанами на вечное хранение в Главархив. Она подчеркнула, что это первый в стране музей, который создавали с помощью граждан.
Отмечается, что с момента открытия платформы активнее всего экспозицию посещали люди в возрасте от 35 до 44 лет, причем женщины обращались к порталу чаще.
Посетители виртуального музея могут увидеть более 6 000 документов, относящихся к истории Великой Отечественной войны. Среди ценных экспонатов – письма, дневники, газеты, справки, открытки. Кроме того, жители Москвы сдавали в Главархив исторические предметы – военную форму, полевые сумки и чемоданы, канцелярские принадлежности, посуду, часы, ордена и медали.
Ранее стало известно, что в Москве появится первый в России роботизированный архив. Кластер начнет работу в 2021 году в Вороновском. По словам Раковой, архив позволит обеспечить максимальную сохранность ценных документов, а также освободить соцучрпеждения города от функций по хранению архивов.
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