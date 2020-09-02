Центры госуслуг и Главархив открыли выставку "Моя семья – моя история. Обучая развивай"

Фото: Главархив Москвы/М. Трахман

В Главархиве открылась новая уличная выставка "Москва читающая", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители увидят архивные фотографии с жителями столицы в библиотеках, студенческих аудиториях, парках, детских площадках, транспорте и на улице. В экспозиции представлены работы фотографов Николая Щапова, Бориса Вдовенко, Михаила Озерского, Михаила Трахмана, Василия Мариньо и других.

Снимки сделаны в период с конца XIX века до конца 1990-х. Посетить бесплатную выставку можно до 22 ноября. С понедельника по пятницу увидеть работы можно с 09:00 до 20:00, а в выходные – с 11:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч семейных реликвий времен Великой Отечественной войны было собрано во время акции "Москва – с заботой об истории". Москвичи через центры госуслуг передали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что все документы оцифровали и с согласия заявителей организовали цикл выставок в центрах госуслуг, а также открыли виртуальный музей.

Проект стартовал 9 апреля 2019 года. Его целью стало сохранение подлинных документов и предметов времен войны, которые ранее хранились в семейных архивах.

