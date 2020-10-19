В Москве появится первый в России роботизированный архив

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ТиНАО появится первый в России роботизированный архив, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ультрасовременный технологический архивный кластер заработает в 2021 году в поселке Вороновском.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новый архив обеспечит максимальную сохранность документов.
Кроме того, он позволит освободить социальные учреждения столицы от функций по хранению архивных документов и использовать освободившиеся площади по назначению.
Интеллектуальная система в архиве будет основана на современных информационных технологиях. В частности, будет налажена линия поиска, загрузки и выгрузки документов.
Участие человека потребуется только на этапе получения заявки и выдачи архивного дела. Весь процесс обработки документов будет реализован автоматикой.
Фондохранилище будет содержать порядка 100 миллионов единиц хранения.
Площадь здания составит 59,6 тысячи квадратных метров. Также будет построено здание площадью 11 тысяч квадратных метров для центра управления и приема населения.
Ранее стало известно, что одними из наиболее запрашиваемых документов в Главархиве являются метрические книги церквей, по которым можно найти записи о родственниках.
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