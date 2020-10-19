В Москве старинные тротуарные решетки вернули на историческое место

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Старинные тротуарные решетки, найденные во время благоустройства в Ананьевском переулке в Москве, вернулись на историческое место. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, чугунные решетки со вставками из световых призм специалисты нашли под асфальтом в районе Сретенки. Как отметил заммэра, одна из находок оказалась почти целой, однако сильно заржавела, от призм осталось совсем немного.
"Другая пострадала больше – иллюминаторы и часть самой решетки были утрачены", – сообщил Бирюков.
В течение полутора месяцев реставраторы возвращали найденным решеткам первоначальный вид, отметил заммэра. Специалисты очищали находки от грязи, ржавчины и состава, закрепляющего иллюминаторы. После этого эксперты устраняли трещины, устанавливали имитации световых призм, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам Бирюкова, чтобы вернуть находки на историческое место, было подготовлено бетонное основание и выполнена гидроизоляция.
"Основание заглубили, чтобы специальный металлический каркас и размещенные на нем чугунные решетки находились на уровне тротуарного покрытия", – отметил Бирюков.
Также заммэра рассказал, что решетки не будут выполнять своей первоначальной функции источника света, однако станут еще одной достопримечательностью Москвы.
Ранее в столице подсчитали общее количество исторических находок с 2012 года. Выяснилось, что во время ремонтных работ специалисты обнаружили в Москве около 29 тысяч артефактов.
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